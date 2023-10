Reprodução/Instagram - 22.10.2023 Mel Maia explicou polêmica com foto publicada por cantor





Mel Maia se pronunciou sobre uma polêmica envolvendo o cantor Degê. O artista publicou uma foto íntima com a atriz, em que os dois aparecem em uma cama, e internautas especularam um romance. A carioca confirmou que teve um caso com ele, mas ressaltou que o clique é antigo, de dois anos atrás.





O pronunciamento aconteceu após Nicole Reis, ex-namorada do cantor, publicar uma reflexão apontada como uma indireta a Mel. "Na minha vez ninguém me avisou, não vou falar nada [risos]", escreveu a influenciadora, nos stories do Instagram. Diante da repercussão do caso, a atriz ressaltou que Degê buscava "se promover" com a situação.

"Não costumo vir aqui falar de fofocas, mas quando se trata de mentiras eu sempre coloco minha cara aqui para dar satisfação. Essa foto é antiga, já tem dois anos. Eu e ele já tivemos um caso, sim, mas tem muito tempo. Foi antes do namoro dele com a Nicole. Eu e a Nicole não temos nada uma contra a outra, a gente já se conheceu pessoalmente. Ele deve ter postado isso para ganhar mídia, engajamento, seguidores", afirmou Maia.

A atriz também explicou detalhes da foto que comprovam como o clique é antigo, como a mudança de casa e que tem outra cama da que foi vista na postagem do cantor. "Não me importaria de contar para vocês com quem estou me relacionando. Estou solteira, não estou me relacionando com ninguém. Falaria para vocês sem problema algum. Cuidado com as fake news", alertou.







Mel Maia ainda disse que conversou com Nicole, que relatou como foi traída por Degê. "A Nicole estava me contando que ela foi traída diversas vezes, que ele estava para lançar música e que queria um engajamento a qualquer custo, para lançar a música. Postou isso justamente para ter um hype, todo mundo quer tirar um pouquinho do meu hype. Não vamos dar palco para esse tipo de gente. Me usou, usou uma foto íntima nossa para se promover", reforçou.

Nicole também se pronunciou sobre o caso no próprio perfil e negou que teria mandado a indireta para Mel, concordando que o cantor quer se promover com a polêmica. Veja abaixo as declarações na íntegra:





