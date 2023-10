Reprodução/Instagram - 22.10.2023 Lexa sugeriu estar vivendo um romance com o ator Ricardo Vianna





Lexa sugeriu que está vivendo um novo romance após o divórcio de MC Guimê, oficializado em setembro deste ano. A cantora chegou de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna em um show neste sábado (21), em que ainda disse não saber se está solteira e dançou com o artista no camarim.





Darlin Ferrattry, mãe da artista, gravou o momento em que a filha estava de mãos dadas com o ator, além de comentar a declaração sobre o status de relacionamento. "Me mudei para o Rio de novo, minha vida está uma fofoca solta. Ia falar uma coisa muito forte aqui. É porque não sei se estou solteira mais", afirmou Lexa na apresentação, olhando para Ricardo no palco.



"Acho que a fila andou por aqui", escreveu Darlin ao publicar o vídeo do momento, em que filma o ator após a fala da filha. A cantora foi quem compartilhou o vídeo dançando com o suposto novo affair, com a legenda: "Dançando salsa no camarim". Já Vianna postou vídeos do show de Lexa e republicou o registro da dança no próprio perfilo do Instagram.









Este é o primeiro romance que Lexa estaria oficializando após a polêmica na separação de MC Guimê, em que a cantora foi acusada de trair o ex-marido com um bailarino. A cantora e o funkeiro viviam um relacionamento há oito anos, entre idas e vindas.



