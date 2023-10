Reprodução/Record - 18.10.2023 Kamila Simioni

A expulsão de Rachel Sheherazade, nesta quinta-feira (19), em "A Fazenda 15", segue repercutindo entre os confinados. Kamila Simioni comemorou a eliminação da jornalista, que agrediu Jenny Miranda, e considerou uma espécie de vingança ao lembrar da ex-amiga Cariúcha, terceira eliminada do reality.



Conversando na parte externa da casa com Jenny e Lily Nobre, Simioni comemorou a expulsão. "Essa é para a Cariúcha", vibrou Simioni. Logo depois, ela conversou com os crias. "Laranjinha deve estar como?", ponderou. "Cariúcha deve estar pulando", completou WL.





O que a peoa não sabe é que Cariúcha quer distância dela fora do confinamento. A terceira eliminada se sentiu usada por Simioni em embates com Rachel. Pelos stories, Cariúcha comentou a expulsão da rival.

"Que absurdo, houve agressão. Isso não pode. Você brigar, gritar, tudo bem. Chocada", opinou Cariúcha.

“Essa é pra Cariucha”, solta a Simioni após a Expulsão da Rachel



(agr com toda certeza podemos dizer que foi tudo premeditado por elas) #AFazenda pic.twitter.com/V1zCHb4EGz — victória (@victmartimm) October 19, 2023





Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.