Reprodução/Instagram 07.10.2023 Alexandra Marzo fez acusações à mãe, Betty Faria, nas redes sociais

Alexandra Marzo, filha da atriz Betty Faria, fez um forte desabafo em seu Instagram sobre a relação difícil que mantém com a mãe. Alexandra é ex-atriz e está no ar como Carola na reprise de "Mulheres de Areia", na TV Globo. Na postagem em seu perfil privado na rede social, ela afirmou ter sido criada por uma 'família tóxica' e que a mãe é uma pessoa narcisista.

"Há muito tempo me mantenho calada perante às injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012, venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com mãe sociopata", escreveu Alexandra que é filha da veterana com o ator Claudio Marzo.



Reprodução Betty Faria, Alexandra Marzo e Claudio Marzo





A ex-atriz ainda acusou a mãe de se aproveitar da filha de Alexandra, Giulia Butler, de 20 anos, que é vista com frequência na companhia da avó.



"Esta dor me levou a uma pesquisa e estudos profundos sobre psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida e, assim, fui pouco a pouco resinificando toda minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família."





"Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva", escreveu Alexandra, que atualmente trabalha como astróloga.



A filha de Betty Faria ainda revelou que por toda sua minha vida, pensava estar diante de "uma mãe infantil, com problemas emocionais" e que guardava isto "como um segredo". "Tentava protegê-la, na maioria das vezes de si mesma. Porém, hoje entendo o que se passava."





"Narcisistas são crianças por dentro, sim. Mas crianças que não amam. Possuem idade mental próxima aos 5 anos de idade. Não conseguiram suportar o trauma do abandono na infância e desistiram do amor, optando assim pelo poder. Vivem representando, estudando a psique dos outros para poder usá-los e os prendem, destruindo sua autoestima."

Alexandra ainda acusou a mãe de oferecer álcool para Giulia quando a jovem era menor de idade, além de levá-la para casas noturnas.

"Minha filha começou a ser levada pela avó, em 2012, para festas noturnas quando tinha apenas 11 anos de idade. A verdade do que ocorreu naquele ano vou contar agora pois não aguento mais mais ouvir mentiras sobre a minha vida. Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, onde ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando."

"Narcisistas não conversam, só fazem monólogos. 15 dias depois, recebo um telefonema de um advogado dizendo que eu estava sendo intimada na justiça por impedir que a avó pudesse ver a neta. Distorção da realidade, mentira, advogados comprados. Eu vivi um filme de terror que durou mais de 10 anos. Basta!!", finalizou.

