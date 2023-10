Reprodução / GNT Bianca Andrade se declara pansexual e reclama de apagamento

A participação de Bianca Andrade no “Saia Justa” rendeu vários assuntos essa semana. Entre eles, sobre a sexualidade e o apagamento da comunidade que faz parte.

A empresária sempre falou abertamente sobre o assunto e se declara pansexual, que é a orientação sexual que se atrai pelas pessoas apesar do gênero. Ela contou que sofre apagamento ao falar sobre a sexualidade. "Parei de me apegar ao que as pessoas acham de mim. Você acha que eu sou bi de festinha porque fui casada com um homem?", questionou.

"Eu sou pansexual. Então, todas as vezes que falo sobre a minha bissexualidade, eu sou invalidada, me chamam de 'bi de festinha', isso e aquilo", desabafou.

Bianca ainda contou que fala sobre o apagamento durante as sessões de terapia. "Eu tenho que tratar na minha terapia e entender que preciso viver sem a aprovação do outro e ser feliz com isso. Porque é muito difícil. Você falar de um lugar de mulher bissexual ou homossexual, é ainda mais difícil."

Para ela, o amor precisa falar mais alto quando alguém comenta sobre a sexualidade. "Quando a gente compartilha algo nosso e, por preconceito, outra pessoa decide não te acolher, ali você pode entender até onde vai aquele amor. O amor tem que falar mais alto", afirmou.