A história do aborto de Britney Spears do filho que esperava com Justin Timberlake ganhou mais detalhes. De acordo com uma matéria publicada pelo “Us Weekly”, uma de suas fontes diz que a cantora deu mais detalhes do que aconteceu depois que ela interrompeu a gravidez em seu livro de memórias, "The Woman in Me", que será lançado no próximo dia 24 de outubro.

Segundo a pessoa, Justin tentou consolar Britney tocando violão. Ela estava “chorando e soluçando” no chão do banheiro durante o momento, tocando violão. "Ele pensou que talvez a música ajudasse", disse.

De acordo com trecho postado pela revista “People” na terça-feira (17), Britney fez o aborto porque Justin não queria ser pai naquele momento da vida. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", conta Britney sobre a gravidez no livro.

"Tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixado apenas para mim, eu nunca teria feito isso. E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai", desabafou a cantora.

Britney e Justin começaram a namorar em 1999 e terminaram em 2002. No segundo casamento da artista, com Kevin Federline, ela se tornou mãe de Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17.