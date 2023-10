Reprodução Xuxa revela ajuda do espiritismo para superar morte de Ayrton Senna

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou ter buscado os ensinamentos do espiritismo para ajudar a processar o luto. Em entrevista divulgada nesta segunda-feira (16), a artista detalhou a superação da morte do ex-namorado e piloto Ayrton Senna, que morreu vítima de um acidente em 1994.

Aos 60 anos, Xuxa Meneghel declarou que aprendeu a lidar com a morte de entes queridos. Ao longo dos últimos anos, a apresentadora perdeu o ex-namorado Ayrton Senna, em 1994, a mãe, em 2018, e a irmã, em 2023.

Foi no espiritismo que a Rainha dos Baixinhos diz ter encontrado um "alento" por acreditar que reencontrará aqueles que já partiram. "Eu não quero acreditar que acaba aqui, então acho que isso já é uma calma. Eu achava, pela minha criação, que acabou ali, nunca mais vou ver, nunca mais vou abraçar, nunca mais vou poder sentir a pessoa", disse à Caras.

A religião também a auxiliou no processo de superação da morte de Ayrton Senna, com quem se relacionou oficialmente por um ano e dez meses. A apresentadora afirma que teve provações de que existe uma vida após a morte e entrega ter se conectado com o piloto por sonho.

"Eu via, eu sentia ele através dos meus sonhos, então ficou mais calmo. Hoje eu tenho uma relação completamente diferente com a morte. Dói? Obviamente dói, é ruim. Ninguém quer perder ninguém, mas eu tenho uma relação melhor do que nessa época", refletiu.