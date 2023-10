Reprodução Preta Gil debocha da participação em Os Mutantes: 'Coisa tosca'

A cantora Preta Gil se divertiu ao relembrar a participação em "Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008)", da Record. Em entrevista nesta segunda-feira (16), a artista confessou que apostava no fracasso da novela e admitiu que aceitou o projeto pelo dinheiro.

Durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha", a filha de Gilberto Gil revelou que menosprezava o folhetim da Record devido à baixa qualidade dos efeitos especiais. "Os Mutantes" representava personagens com poderes especiais.

Preta Gil admite que se surpreendeu com o sucesso da novela. "Quando eu aceitei, eu falei: 'Tem tudo pra dar errado (...) Os efeitos especiais, imagina, gente, aquela coisa tosca. Eu li a sinopse da novela e falei: 'Não vai dar certo'. Mas o dinheiro era bom", contou.

Na trama, Preta Gil interpretava a personagem Helga, uma mulher que se envolvia com dois irmãos, Eric e Ramon.

"Foi o primeiro trisal, acho que a Record nunca entendeu isso. Nem sabia o que era e eu estava fazendo (...) Lembro que era uma loucura gravar, porque eles gravavam com uma roupa verde para fazer os efeitos espaciais depois. Eu, em pânico", recordou.

Contrariando a baixa expectativa, Preta Gil conta que se surpreendeu com o sucesso do folhetim. Duranta uma viagem para Cabo Verde, a artista foi pega de surpresa com diversos fãs de "Os Mutantes" a aguardando no aeroporto.

"O aeroporto estava lotado. Eu perguntei: 'Tem alguma autoridade, alguém chegando comigo?' Minha produtora respondeu: 'Estou vendo as pessoas com cartazes escrito Helga', nem ela lembrava o nome da minha personagem. Saí no aeroporto, peguei minhas malas e as pessoas gritando 'Helga'. Foi uma loucura, eu amei", declarou.