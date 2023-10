Reprodução/Internet Jenny e Kally protagonizam quebra-pau em A Fazenda 15: 'Você é uma p*'

A noite de domingo (15) teve muito fogo no feno em A Fazenda 15. Os peões participam de uma dinâmica em que cada participante deve escolher uma pessoa que está sendo "manipuladora" e outra que está sendo "marionete" no jogo. O clima esquentou entre Jenny Miranda e Kally Fonseca, e as duas protagonizaram o maior quebra-pau.

Jenny afirmou que Kally tentou beijá-la três vezes: "Isso é assédio, eu não sou obrigada a beijar você. Não é não! Para homem e para mulher".

"Você tentou me beijar três vezes", dispara @jennymgontijo para @kallyfonsecaof 😬



Kally, por sua vez, não gostou nada de ser acusada de assédio. As duas começaram a gritar uma com a outra, e a morena disparou: "Eu não sou obrigada a beijar na sua boca nojenta".

"Não sabe beber não bebe!", acrescentou ela. "Você é uma sonsa", gritou a loira. "E você é uma p*", rebateu Jenny.

Durante a fala, Jenny Miranda disse mais de uma vez que a rival não sabe beber. "Ela quebra copo...", listou ela, quando foi interrompida por Kally. "E daí? É melhor quebrar copo do que quebrar a sua cara". Assista no vídeo abaixo:

Jenny “Ela quebra copo…”

