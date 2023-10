Reprodução/Instagram - 15.10.2023 Fã de Taylor Swift roubou banner do filme da 'The Eras Tour'

















O filme da "The Eras Tour" , atual turnê da Taylor Swift, estreou na América do Norte e já promoveu momentos curiosos entre as exibições nos cinemas. Um fã da cantora viralizou nas redes sociais após roubar um banner gigante dedicado à divulgação do longa.





O momento do roubo foi captado em um vídeo de outra pessoa presente no shopping. O fã aparece correndo com o banner nas mãos, enquanto um segurança do local tentou persegui-lo durante a fuga.

No entanto, o admirador de Swift parece ter concluído o roubo, já que desceu todas as escadas e deixou o espaço com uma distância da equipe de segurança. Internautas compararam o momento com uma atitude de fãs brasileiros de Dua Lipa, que roubaram a lua decorativa do show da artista no país.

lembrei do fã que levou pra casa a lua de decoração do show da dua lipa pic.twitter.com/0YQ6yldqvf — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) October 14, 2023





"Taylor Swift - The Eras Tour Concert Film" estreia no Brasil em novembro, mesmo mês que a cantora fará a primeira passagem pelo país com a turnê. Os ingressos para as apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo já estão esgotados, enquanto o público ainda consegue adquirir entradas na pré-venda do filme.

