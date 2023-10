Reprodução/ Instagram Beyoncé prestigia a pré-estreia do filme 'Eras Tour' de Taylor Swift

Beyoncé e Taylor Swift se encontraram na última quarta-feira (11) para a surpresa dos fãs. A esposa de Jay-Z foi prestigiar Swift na pré-estreia do "The Eras Tour", filme-concerto da cantora.



Taylor escolheu um vestido azul oara a noite, em referência ao relançamento do álbum 1989, da grife Oscar de La Renta. Já Beyoncé apostou em um macacão preto, com placa metalizada e óculos escuros.



A anfintriã do evento ficou emocionada com a presença da colega de profissão e se derreteu nas redes sociais: "Estou tão feliz que nunca saberei como teria sido a minha vida sem a influência de @beyonce. A forma como ela ensinou a mim e a todos os artistas aqui fora a quebrar regras e desafiar as normas da indústria. Sua generosidade de espírito. Sua resiliência e versatilidade. Ela tem sido uma luz guia ao longo da minha carreira e o fato de ela ter aparecido hoje à noite foi como um verdadeiro conto de fadas".

Apesar do lançamento internacional ter acontecido nesta quarta-feira (11), no shopping The Groove, em Los Angeles, os brasileiros terão que esperar até o dia 3 de novembro para o filme "The Eras Tour" no cinema.

O documentário, que tem 2h45 de duração, será exibido no Cinemark, UCI, Cinépolis, Kinoplex, Cinesystem e IMAX Palladium. Os fãs já podem adquirir os ingressos nas bilheterias presenciais ou nos sites e apps das redes.



Taylor se apresenta no Brasil no final do ano. Os shows acontecem no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, e em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.



