Reprodução/ Instagram Web aponta indireta de Gustavo Mioto à Ana Castela em show: 'Volta'

Um trecho de um show de Gustavo Mioto está viralizando na web. No registro feito por fãs, o cantor pede para alguém voltar e trazer o moletom dele. Internautas, logo, ligaram o pedido com uma possível recociliação com a ex-namorada Ana Castela.



"Volta e traz de volta o meu moletom, pelo amor de Deus", disse o cantor no show.

Os dois anunciaram o término do namoro em 25 de setembro após 5 meses de relação.

