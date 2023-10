Divulgação - 15.10.2023 Sheila Mello

Sheila Mello, ex-dançarina do É o Tchan, realizou uma cirurgia no início do feriado para a retirada de uma hérnia, além de reverter uma diástase abdominal, condição em que os músculos abdominais ficam separados.



Os protocolos realizados por Sheila Mello na JK Estética Avançada, em São Paulo, usaram de tecnologias avançadas para tratamento de flacidez de pele nas regiões de costas, glúteo, abdômen e braços realizados.



A técnica da JK de tratamento para flacidez intra-operatório inclui o uso do Morpheus, Renuvion, que são as tecnologias mais avançadas do mercado da estética, onde tratam todas as camadas da pele e estimulam a produção do colágeno em até 6 meses. O procedimento custa R$ 80 mil.