Reprodução/Instagram Zé Felipe conta como está a mãe após notícia sobre suposta filha de Leonardo

Nos últimos dias, a família de Leonardo foi pega de surpresa com a notícia de que o cantor pode ter mais uma filha perdida por aí. Dyane Akacio, de 27 anos, que atualmente reside em Lisboa, Portugal, alega ser filha do sertanejo e deseja fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade. Em meio aos boatos, um dos filhos do artista, Zé Felipe, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os fãs. Um deles quis saber se sua mãe, Poliana Rocha, que é casada com Leonardo, estaria triste com a tal novidade.

"Tá não. Minha mãe trabalha muito, ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha é sempre em cima dela, então ela sempre fica muito ocupada, ajudando. Ela tem um coração enorme", disse Zé Felipe. "Com certeza, ela é um espelho muito grande pra mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa, muito justa", acrescentou ele.

Além de Zé Felipe, fruto da relação com Poliana Rocha, Leonardo tem outros cinco filhos, de outros relacionamentos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas e o caçula, João Guilherme. Poliana e o sertanejo são casados há 27 anos.



