Reprodução/Globo/João Miguel Júnior Tony Ramos em personagem

Na manhã deste sábado (14), o ator Tony Ramos foi flagrado por Diego Martins , o Kelvin em 'Terra e Paixão' , fugindo de uma ligação, onde ele fingia ser outra pessoa e chegou a mudar o tom da voz.

Nas imagens, Tony simula uma voz feminina e questiona a pessoa do outro lado da linha sobre o motivo da ligação. "A senhora pode dizer pra mim que eu passo para ela, ela tá em São Paulo", disse ele, provando que a atendente ligou no número errado e procurava outra pessoa.

simplesmente tony ramos mudando o tom de voz pra despistar ligação de telemarketing

eu perdi tudooo pic.twitter.com/Mpy5UO9FXq — bêh • kelmiro ♡ (@kelmiroluv) October 14, 2023

Não demorou muito para o vídeo viralizar nas redes sociais e os internautas se identificarem com a situação, destacando que também não gostam desse tipo de ligação. "Diego acabando com o esquema de ninguém mais ninguém menos que Tony Ramos", disse uma internauta. "Eu perdi tudoo", reagiu outro sobre o flagra. "Tony mudando a voz pra falar com o pessoal do telemarketing, bem gente como a gente".

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: