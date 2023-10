'Terra e Paixão' se perde com trama confusa e mudança de personagens

Protagonista se perdeu em romances e foi apagada

Com o passar dos capítulos, a trama passa a esquecer a jornada de Aline como produtora rural e foca nos romances da personagem. Primeiro com Daniel (Johnny Massaro) e depois com Caio (Cauã Reymond), sem falar da paixão platônica de Jonatas (Paulo Lessa). Assim, a rivalidade dela com La Selva é colocada em segundo plano e a personagem começa a ficar apagada. "A novela se perdeu. Aline se resume ao relacionamento e a rivalidade com o Antônio foi esquecida. Toma decisões burras. De uma pessoa forte ficou uma chata", disse uma usuária do Twitter.