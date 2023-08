Reprodução Val Marchiori debocha de intimidade de Jojo Todynho

Jojo Todynho abriu uma live, nesta quarta-feira (30), para falar da polêmica com Val Marchiori. A socialite atacou a intimidade da cantora, em um podcast, ao dizer que as relaçãoes dela com o ex-marido Lucas Souza eram como "espremer uma laranja" , se referindo ao corpo dela.



"Minha advogada já vai tomar as medidas cabíveis. Pior quem faz qualquer coisa bárbara é quem alimenta esses tipos de pessoas", disse Jojo.



"Independente da semana passada [quando foi ao ar o podcast com as falas] ou de hoje eu estou respaldada judicialmente. Muito fácil as pessoas falar suas barbaridades e depois apagar. Não é apagar e depois se vitimizar, não é assim para a justiça", continuou.

Após a fala gordofóbida da socialite viralizar, Val disse que as duas deveriam se reconciliar, a convidando para participar do podcast dela . Jojo, então, disse, na live, que não vai em podcasts . "Não faço questão nenhuma de sair da minha casa para ir para podcast. Muita gente já me chamou, eu nunca vou porque não tenho paciência".



"Muita gente sem profissionalismo indo para frente do microfone falando barbaridades (...) Isso se chama carma, do que se faz paga. Eu sinto pena? Nenhuma, As pessoas estão tão vazias, elas sentem por cima da carne seca de ficar falando dos outros, de destruir relacionamento dos outros", completou.



Val e Jojo já brigaram em 2018, quando a socialite critica a escolha da cantora como muda do Baile da Vogue.