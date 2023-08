Reprodução/ Instagram Jojo Todynho rebate gordofobia de Val Marchiori: 'Quero que se fod*'

Após a socialite Val Marchiori debochar da intimidade de Jojo Todynho com o ex-marido Lucas Souza, dizendo que as relações dos dois seriam como "espremer uma laranja" devido ao corpo da cantora, a voz de "Que Tiro Foi Esse" se manifestou.



"Meu bom dia hoje vai ser muito especial, vai para você Val, que se incomoda comigo até hoje. Não aceita o fato de eu ter sido musa do Baile da Vogue e você, que é mulher padrão maravilhosa, nunca foi chamada", disse Jojo. As duas já tinham brigado em 2018, quando Val criticou a escolha da cantora como musa do Baile da Vogue.



Em seguida, Jojo rebateu o comentário: "Eu adoro ser laranja, porque é bom para ser chupada. Agora maracujá de gaveta, maracujá dá sono, nem todo mundo curte de suco de maracujá. Mas não tem problema não, depois de hoje, você me deu o que queria de você há tantos anos, a oportunidade de mostrar como se faz o suco de laranja"



"Uma coisa eu dou graças a Deus, eu não preciso falar de ninguém, não preciso sair da minha casa para falar de podcast, eu ganho sentada em casa. Eu quero que se fod*. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Mas as pessoas tem o prazer de me incomodar, porque me brilho incomoda", finalizou.







