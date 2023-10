Reprodução: Flipar Rinaldo entrou para o Ultraje a Rigor após a saída de Serginho Petroni em 1999. A banda está desde 2013 com Danilo Gentili na TV. Antes, Mingau também participou do "Agora é Tarde" da Band.

Rinaldo Amaral , o Mingau, segue internado na UTI do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or e está sem sedação, informou o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (13). O baixista da banda Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça na manhã do dia 3 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro.



"O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz — Unidade Itaim, da Rede D'Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia. O quadro clínico é estável", informa o boletim médico.

Integrante do Ultraje a Rigor desde 1999, Mingau levou um tiro dentro do próprio carro , na véspera de completar 56 anos. O músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas, poucas horas depois, já no dia 3, conseguiu ser transferido de helicóptero para São Paulo, onde passou por uma traqueostomia (procedimento no qual uma incisão é feita na parte frontal da traqueia para a introdução de uma cânula que leva o ar aos pulmões).

No dia 9 de setembro, a equipe médica começou a reduzir a sedação . Quase um mês após sofrer a violência, o músico chegou a abrir os olhos.

