Reprodução/ Globo Susana Vieira no "Mais Você"

Susana Vieira esteve no "Mais Você", nesta sexta-feira (13), para bater uma papo com Ana Maria Braga. Na conversa, a atriz falou do câncer que enfrenta há sete anos e ainda pediu para voltar para as novelas da Globo.

Já no fim da entrevista, Susana celebrou: "Minha doença, aconteceu uma coisa, ela se redimiu". A atriz foi diagnosticada com leucemia. Susana contou, em entrevista à folha, que a doença não tem cura, mas está sob controle.

Em seguida, ela falou que gostaria de voltar para as telas da Globo. O último papel de Susana foi em "Terra e Paixão", como Cândida. A atriz participou apenas dos primeiros capítulos da novela, já que a personagem morreu na trama.

"Tomara que tenha uma novela para eu poder vir aqui para contar da novela. Não só para ficar com a Ana, mas para ter o prazer para fizer para vocês que eu estou de volta nas telas da Globo. Esse é o meu maior desejo".

