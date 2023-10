Reprodução/Instagram Cabelinho admitiu que traiu Bella? Música nova gera polêmica na web

Traiu ou não traiu? Internautas acreditam que MC Cabelinho teria admitido que traiu a ex-namorada Bella Campos em nova faixa do rapper Djonga. "Depois da Meia Noite" foi lançada nesta sexta-feira (13) e contou com a participação do funkeiro.



"Oh mãe / Me perdoe pela bagunça na sua casa / É que ontem esqueci meu endereço / Eu tava com duas dentro da x6 / Uma era atual e a outra minha ex / Imagina a m#rda que eu arrumei / Mas eu juro que não foi minha intenção / Só fui perceber depois que acordei / Tô arrependido, mas foi muito bom" , diz o trecho cantado por Cabelinho.

Nas redes sociais, não restaram dúvidas de que a letra foi uma indireta para a atriz Bella Campos, com quem o músico mantinha um relacionamento de quase um ano. O casal anunciou o término no fim de agosto, em meio aos rumores de traição.

Veja algumas das reações dos internautas:

caralho o cabelinho literalmente assumiu que traiu a bella com a ex???????? mano ?? https://t.co/GCI7T8BxX3 — gabby💋 (@vmpugly) October 13, 2023

um dia cabelinho fazendo uma música declaração pra Bella e no outro assumindo que traiu ela e gostou :) — sprok maçã (@criadafolh4) October 13, 2023

O cabelinho simplesmente assumiu a traição mano https://t.co/RX0Tb8Anpr — Isa, a Bella (@belladepaulamr) October 13, 2023

eu não consigo parar de rir que o Cabelinho admitiu que traiu a Bella na música, que peste de homem kkkkkkk tnc — Fernanda (@fermontenegra) October 13, 2023

to sem acreditar com o quão ridículo é o cabelinho de ainda ter feito música assumindo q traiu a bella kkkkkk sem condições — rafinha (@rafandraadee) October 13, 2023

Ontem, o MC causou burburinho na web após ser flagrado chegando acompanhado de uma moça a um show. Tratava-se da cantora Slipmami, dona do hit "Oompa Loompa". Será que a fila já andou?



