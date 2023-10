Reprodução/Instagram Vitão intriga seguidores após publicar duas fotos em que aparenta estar lambendo fezes

Vitão intrigou os fãs neste Dia das Crianças (12/10) após publicar duas fotos em que aparenta estar lambendo fezes . "Queria ter um passaporte e um avião de papel. Feliz Dia das Crianças", escreveu ele na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores do cantor ficaram chocados com a publicação. "Me diz que é de brinquedo, por favor", implorou um internauta. "Que loucura é essa, Victor?", questionou uma outra. "Não tem como te defender", reprovou mais uma. "Que tipo de criança lambe b*sta?", perguntou um fã, se referindo à legenda escolhida por Vitão.

Em sequência, o artista publicou um vídeo nos Stories em que dizia: "No Dia das Crianças, a gente tem que se permitir. Quer dizer, na vida a gente tem que se permitir ser criança. A gente tem que permitir a nossa criança interior a se aflorar e se desenvolver. Não é não?".

Veja a publicação abaixo:

