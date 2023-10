Reprodução/Instagram - 12.10.2023 Lívian e Renato Aragão no Cristo Redentor, que comemora 92 anos

No aniversário dos 92 anos do Cristo Redentor , o comediante Renato Aragão voltou ao monumento nesta quinta-feira (12), 32 anos depois da cena de "Os Trapalhões", em que está sentado sobre as mãos da estátua. A escalada em 1991 foi marcada pelos 25 anos de "Os Trapalhões" e foi dedicada às crianças.

Desta vez, ele foi com a filha Lívian Aragão , que publicou imagens do momento icônico em suas redes sociais. Com a foto, ela escreveu "Nem acredito que pude viver esse momento com você. Te amo".

Renato também participou de uma missa aos pés da estátua. Ele e Lívian leram uma oração pela paz e contra a guerra.

As atividades para comemorar o aniversário do Cristo Redentor vem sendo realizadas desde o início do mês e vão até o dia 28.

