Reprodução Diones





O motorista Diones Coelho se emocionou ao assistir o vídeo de Kayky Brito, nesta terça-feira (10). O ator agradeceu Diones por chamar os bombeiros para salvar a vida dele após o atropelamento.

"Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem. Obrigado de coração, leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado família, mãe, pai, irmã, cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã. Viver é um milagre. Lado direito um pouco afetado, mas estou aqui falando, andando até. Está tudo bem, vamos que vamos", disse Kayky Brito.

Rapidamente, Diones, motorista de aplicativo envolvido no acidente, usou as redes sociais para responder Kayky e pediu um encontro com o ator. "Que felicidade te assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom Kayky Brito. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", escreveu.

Leia também Kayky Brito ignora Bruno de Luca e esposa em vídeo de agradecimento





"Você merece ter esse encontro com ele", comentou uma internauta. "Estamos ansiosos por esse momento", comentou uma fã de Kayky Brito.

Além de Diones, famosos como Tata Werneck, Cauã Reymond, Carla Diaz e Flávia Alessandra mandaram mensagens de apoio para Kayky. "Que lindo de ver", escreveu Flávia Alessandra. "Graças a Deus", vibrou Tata Werneck.





Entenda o caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 27 dias internado, ele recebeu alta na sexta-feira (29).

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto.

O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.