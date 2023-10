Reprodução/Instagram Sem Neymar, saiba quem esteve com Bruna Biancardi na sala de parto

Com a ausência de Neymar Jr no parto da filha, Mavie , Bruna Biancardi contou com a presença da irmã, Bianca durante o nascimento da bebê.

A nutricionista compartilhou fotos da chegada da sobrinha em uma maternidade em São Paulo e entregou que esteve ao lado da irmã, assim como Hanna Carvalho, amiga de Bruna e madrinha da recém-nascida.





"Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível", escreveu Bianca.

O jogador de futebol viajou da Arábia Saudita ao Brasil somente após o nascimento da herdeira. Ele também é pai de Davi Lucca, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Cunhada de Neymar comenta traição

Em junho, em meio às polêmicas da traição de Neymar, Bianca Biancardi usou as redes sociais para mandar um recado para o cunhado .

"Infantil, desrespeitosa e imoral. Se recusa a amadurecer", declarou ela em um trecho.

