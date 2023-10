Reprodução Bruna Biancardi e Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr. mostraram as primeiras fotos da filha recém-nascida Mavie. A herdeira nasceu na última sexta-feira (6), em São Paulo. Além da pequena, o atleta é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da antiga relação com a influenciadora Carol Dantas.

Através do Instagram, Bruna Biancardi e Neymar apresentaram a filha ao mundo, com um álbum de fotos ainda na maternidade. O centro médico onde a herdeira nasceu é um dos mais luxuosos do Brasil, com diárias de até R$ 12 mil.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas ❤️🙏🏼Seja bem-vinda, filha!

Você já é muito amada por nós. Obrigada por ter nos escolhido", celebrou Biancardi.