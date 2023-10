Reprodução / Instagram Luísa Périssé e Rafael Coimbra trocam beijos em vídeo

Luísa Périssé, filha da atriz Heloisa Périssé, apareceu em clima de romance com o namorado, Rafael Coimbra, em momento compartilhado por eles nas redes sociais.

"Que nossos dias sempre terminem assim... (mas sem eu queimar a boca)", escreveu ele, em um vídeo onde o casal aparece usando roupões cor de rosa e trocando beijos e abraços. No fim do vídeo, o ator experimenta a comida da namorada e queima a boca. Ela também compartilhou o vídeo, mas rindo do namorado.

Recentemente, Luísa estrelou o espetáculo "Camareiras - Uma Comédia Musical". E Rafael Coimbra interpreta o personagem e Douglas na série “De Volta aos 15”.

Luísa é fruto do relacionamento de Heloisa Périssé com Lug de Paula, conhecido por interpretar o Seu Boneco, na Escolinha do Professor Raimundo. Ela também tem uma irmã, Antônia, filha de Heloisa com o atual marido, o diretor Mauro Farias.