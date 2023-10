Ameaça de desistir

A noite começou com Jenny Miranda ameaçando desistir do programa em uma conversa com Cariúcha, que também repetiu ter cogitado a desistência do reality. "Estou chegando no meu limite. Já cheguei, na verdade. Já fiz oração e tudo que você imagina, já chorei e desabafei. Acho que nem tenho mais força para tirar", lamentou a mãe de Bia Miranda.