Reprodução/Instagram Motorista que atropelou Kayky Brito deseja visitar o ator

O motorista que atropelou Kayky Brito explicou o motivo de não ter ido visitar o ator, que recebeu alta após 27 dias internado.

Diones Coelho contou que deseja encontrar o artista depois do ocorrido, mas a decisão não depende dele.





"Tenho recebido várias mensagens perguntando se não vou visitar o Kayky. Com certeza é o desejo do meu coração, só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza vocês vão ver esse encontro. A gente vai tá junto para poder selar isso, poder virar essa página e cada um seguir a sua vida bem e com Deus", disse ele nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que a investigação do caso concluiu que ele dirigia abaixo da velocidade permitida no momento do acidente.

"Acordei com a notícia do encerramento do inquérito, que foi deferido ao meu favor. Eu já tinha convicção da minha inocência, mas Deus fez tornar isso público para todo mundo ver que ele é Deus na minha vida, ele que me sustenta e me guarda", celebrou Diones.

