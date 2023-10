Reprodução/Instagram Mari Gonzalez quebra silêncio sobre rumores de término com Jonas Sulzbach

Nesta terça-feira (10), Mari Gonzalez usou as redes sociais para explicar o status do relacionamento após rumores de término com Jonas Sulzbach . De acordo com a influenciadora, o casal está passando por uma fase.

Os boatos ficaram mais fortes após a ex-BBB voltar de uma viagem e ter passado a noite da casa da amiga, Nah Cardoso.





"Na semana passada, surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia", começou ela.

Juntos desde 2015, o casal está ficando em si próprio. "Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão. E está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas", completou.

