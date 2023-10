Reprodução/Youtube Trailer de 'Turma da Mônica Jovem' gera discussão na web: 'Melhore'

Nesta terça-feira (10), foi divulgado o primeiro trailer de "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" , que traz os personagens famosos de Mauricio de Souza na adolescência.

Desde o anúncio do novo elenco, os internautas questionaram a trama do filme, já que os outros longas foram muito bem recebidos.





Agora, Sophia Valverde assume a protagonista Mônica, e Xande Valois (Cebola), Bianca Paiva (Magali), Théo Salomão (Cascão), Milena (Carol Roberto) e Giovanna Chaves (Carminha Frufru).

Crescer exige coragem... é hora de enfrentar os medos! 🪞 🔮 #TMJReflexosdoMedo estreia em janeiro de 2024, somente nos cinemas. #TurmaDaMônicaJovem pic.twitter.com/rBaI2xWVdm — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) October 10, 2023





No X, antigo Twitter, o público opinou sobre as primeiras imagens do filme e gerou discussão.

TA MUITO BOM ADM🤩🤩❤️ superou todas as expectativas, ansiosa pra assistir!!! — giø ᛡ (@moonwittch) October 10, 2023









Eu acompanhei TMJ durante TODA a minha vida, esperei ANOS para uma adaptação, e quando finalmente sai vem um trailer PORCO com uma protagonista sem carisma nenhum. Expectativa 0/10. Deveriam ter dado continuação a trilogia com "Lembranças" que seria melhor. — ★ (@tmj_denise) October 10, 2023









Gostei só da referência da Jumenta Voadora. O resto ... — Gabriel Ferreira (@BielFerreira312) October 10, 2023









Turma da monica jovem sem ter problema de jovem,com as msm coisa que acontece com eles criança — di Ferreira (@renAn3rodrigo) October 10, 2023









