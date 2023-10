Reprodução/ Instagram - 10/06/2022 Jonas e Mari Gonzalez

A onda de separações segue assombrando o mundo dos famosos! Nesta terça-feira (3), foi divulgado que a modelo Mari Gonzalez e o influenciador Jonas Sulzbach estariam vivendo separados após crise no noivado. O casal de ex-BBB está junto desde 2015.

Amigos da dupla afirmam que Mari Gonzalez e Jonas teriam tido uma briga determinante para que o casal decidisse dar um tempo na relação. Quem ainda estaria lutando para salvar o romance seria o influenciador fitness. As informações são do colunista Erlan Bastos, do Em Off.

Apesar da crise vir a tona agora, o casal vem levantando rumores de crise no relacionamento há algumas semanas. Nas redes sociais, onde são muito ativos, Mari e Jonas não tem aparecido juntos desde agosto.

Na última semana, Jonas viajou para o Guarujá, cidade litorânea de São Paulo, para prestigiar o casamento do amigo e influenciador Gabriel Duran. No entanto, Mari Gonzalez não acompanhou o ex-BBB.

Em abril, Mari surpreendeu ao apontar que o casamento não estava nos planos prioritários dela. Ela e Jonas estão noivos desde janeiro de 2022.

"O casamento não está sendo nem pauta entre a gente. Construir uma casa do zero não é brincadeira. A gente não ia conseguir viver como está vivendo. Vamos construir a casa. Já somos casados, já moramos juntos", disse à Quem.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria da modelo ex-BBB e aguarda um posicionamento.