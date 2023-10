Reprodução / Instagram Gabriela Duarte relata momentos de pânico em Israel

Gabriela Duarte estava em Tel Aviv, na costa mediterrânea de Israel, um pouco antes da guerra entre o governo israelense e o grupo extremista Hamas começar. A atriz disse ter ouvido o primeiro míssil, porém conseguiu escapar do país e está na República Tcheca.

A filha da Regina Duarte, fez uma live no Instagram no domingo (8), para mostrar que estava bem, apesar do susto passado. "Estou no foco da guerra, praticamente. Só não estou no foco porque não estou no sul, estou em Tel Aviv, que é um pouco mais para cima de onde está acontecendo a guerra", comentou.

"Eu quis vir aqui [no Instagram] porque muita gente sabe que eu estou aqui, embora eu não tenha postado nada ainda, desde que eu cheguei. Porque eu já cheguei e, no dia seguinte, às 6h da manhã, começou a acontecer tudo o que vocês estão vendo. O primeiro míssil eu ouvi do hotel que eu estou, às 6h30. É complicado, porque agora estou precisando sair daqui de Israel. Enfim, está bem complicado a situação. É muito triste, é muito grave", desabafou.

Ela tinha levado os dois filhos para uma viagem de autoconhecimento. "Era uma viagem que já estava marcada há muitos anos. Eu queria mostrar Israel para os meus filhos, afinal de contas meus filhos são um pouco judeus também, né? Meu ex-marido, Jairo [Goldflus], é judeu", contou.

"Eu quis muito mostrar para eles essa cultura, esse país tão maravilhoso. Eu amo esse país, acho um país maravilhoso. Agora, infelizmente, cheguei às 14h, aí no dia seguinte, às 6h da manhã, eu ouvi o primeiro míssil e já tive que correr para um bunker aqui no hotel, porque soou o alarme. Quando soa o alarme é correr mesmo", relatou a artista.

Outro míssil também caiu do lado do hotel onde ela estava hospedada com os filhos. "É muito difícil, muito complicado, mas está tudo bem. Tem muita gente me perguntando se eu estou bem. Tá tudo bem, meus filhos estão bem, o hotel te dá esse apoio e aparato para se sentir segura. Tem muita polícia, as ruas estão muito policiadas", afirmou.

"Mas tudo fechado, tudo bem complicado, bem triste. É basicamente isso. Estou esperando o carro que vai me levar para o aeroporto. A única coisa que eu peço é que vocês orem para que a gente consiga pegar o voo. Tem pouca informação, por enquanto, sobre os voos que o Brasil tá mandando, mas a gente vai agora para o aeroporto tentar que dê tudo certo", completou, agradecendo o apoio dos amigos e fãs.

Seguros

Horas depois, Gabriela voltou ao Instagram para atualizar os seguidores, contando que tinha conseguido escapar de Israel, e que ela e os filhos já estavam em segurança na República Tcheca. "Às 2h30, conseguimos um voo para Praga", comemorou. "Chegamos, todos bem e em segurança!", disse ela, com a escrita "God is good" (Deus é bom, em tradução livre).

Ela então aproveitou para agradecer mais uma vez as orações e o carinho de todos. "Muito obrigada a todos vocês que torceram por nós. Deu tudo certo. Amanhecendo por aqui, logo mais eu dou notícias."