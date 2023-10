Reprodução / Instagram Influencer brasileira é criticada após duvidar de guerra em Israel

A influenciadora Marcelinha Nogueira, que está em uma viagem religiosa por Israel, foi criticada por duvidar da gravidade da guerra declarada pelo país ao grupo extremista Hamas.

No perfil do Instagram, ela fez um post falando do conflito, onde disse que "estava tudo na santa paz" e que estava "aproveitando o pôr do sol" de Israel.

"A gente está aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando [a gravidade do conflito]. Estamos todos muito bem aqui. Amanhã a gente vai continuar a viagem e eu vou continuar postando tudo", falou nos Stories.

Depois de ser criticada, ela voltou ao Instagram para esclarecer as falas. "Desde ontem tem um turbilhão de mensagens e isso mexe muito com o psicológico da gente aqui, porque a gente tem familiares no Brasil, que estão acompanhando preocupados, vamos ter calma, paciência. A gente está seguro aqui dentro do hotel, mas não estamos desesperados", declarou.

Ela chegou a fazer uma publicação onde pede orações “pela paz”, porém restringiu os comentários do post.