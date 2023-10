Reprodução/rádioMix Bruno Mars

O cantor Bruno Mars e sua equipe conseguiram deixar Israel neste sábado (7), após o anúncio de estado de guerra no país. O cantor aguardava uma autorização para sair de Tel Aviv, contudo ele e seu staff foram flagrados embarcando para Athenas, na Grécia, nesta tarde.

O artista faria um show na capital israelense esta noite após uma apresentação na última quarta-feira (4), em que cantou para mais de 60 mil pessoas. A Live Nation, responsável pela produção do evento, anunciou que o concerto deste sábado havia sido cancelado.





"Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars, que estava prevista para esta noite, está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI [Forças de Defesa de Israel] e as forças de segurança nestes momentos difíceis."

Médicos em Gaza afirmaram que os ataques aéreos israelenses, lançados como resposta à ofensiva do Hamas em território de israelense (que matou no mínimo 40 israelenses e feriu outros 750 até então), deixou pelo menos 198 palestinos mortos e mais de mil feridos neste sábado, totalizando até o momento 238 pessoas mortas no conflito.