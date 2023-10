Reprodução/Instagram Karol Conká mudou as paredes de sua casa por orientação de Márcia Fernandes

Em entrevista ao podcast Téte a Theo, Karol Conká disse estar solteira e que pretende continuar assim, focando cada vez mais na carreira.

"Não estou namorando, nem quero mais, acredita? Me basto, não estou com paciência [para namorar]. Já me conheço, já sei, eu cheguei a um ponto que, assim, não preciso de um namorado. Eu pego de vez em quando alguém, mas me dá uma preguiça também, falo 'ai que chatice'. Quando começo uma relação, eu sinto saudades de mim, aí entendi isso, 'poxa, eu sinto saudades de mim, sinal de que a relação não me completa'", começou.

"Eu não consigo me sentir feliz quando eu namoro. Ai, que triste. Eu namorei poucas vezes e por por um longo período, mas eu não me sinto muito completa quando eu namoro. Às vezes, a cabeça da pessoa não encaixa, às vezes eu sinto que eu me encaixo na na vida dos meus parceiros e eles não conseguem encaixar na minha. Tem que ensinar algumas coisas, acho meio chato. Também não me relaciono com ninguém do meio artístico, tenho preguiça", completou.

Ela ainda comentou a dificuldade de conciliar a vida amorosa com a carreira. "Eu fico hiper focada na relação, esse é o problema, e deixo a carreira de lado. Se o parceiro for uma pessoa legal, eu consigo focar na minha carreira, mas geralmente é sempre uma pessoa que se incomoda, quer surfar [na minha fama] ou me quer só pra ele", explicou a artista.