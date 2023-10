Reprodução Jamie Spears é atualmente o conservador da tutela da artista

Pai de Britney Spears, Jamie Spears, de 71 anos, está internado em estado grave por causa de uma infecção. As informações foram divulgadas com exclusividade pelo Page Six.

“Jamie está sofrendo de uma infecção grave e que exigiu cirurgia. Ele está hospitalizado há semanas em uma unidade especial para doenças infecciosas", disse a fonte para o veículo. Um outro informante afirmou que Jamie está “gravemente doente”.

O Page Six, que tentou entrar em contato com o advogado de Jamie e não obteve retorno, também desmentiu a notícia do Daily Mail de que o pai de Britney teria sido internado recentemente em uma clínica de reabilitação para tratar de uma dependência química.

Em agosto deste ano, o TMZ noticiou que Jamie havia sido hospitalizado por meses para tratar complicações causadas por uma cirurgia de prótese no joelho, feita nos anos 2000. As fontes ainda revelaram ao Page Six que Jamie perdeu mais de 25 kg por causa dos problemas de saúde.