Reprodução/Record TV A Fazenda 15: web lamenta falta de 'esporro' de Galisteu ao vivo

Parece que os internautas estavam com as expectativas altas para o ao vivo desta quinta-feira (5) em A Fazenda 15. Assim como o dia anterior, a web acreditou que Adriane Galisteu daria um novo esporro nos peões.





A acusação de racismo de Kamila Simioni e Cariúcha contra Rachel Sheherazade e a homofobia contra Lucas Souza mexeu com os ânimos da sede.

No X, antigo Twitter, os internautas lamentaram a falta de esporro da apresentadora.

Pelo visto não vai ter esporro hoje #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/kqLkoUHyWj — Dantas (@Dantinhas) October 6, 2023









A Galisteu não vai dar uma comida no rabo da Simioni ? #EliminaçãoAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/iPD7cmVTQ4 — Guilherme (@GuilhermeSoy) October 6, 2023

















e quando a Galisteu chegar assim para falar com a simioni hoje. #EliminaçãoAFazenda #AFazenda



pic.twitter.com/rBrjrJOILI — carlos henry reserva (@eicarloshenry2) October 6, 2023

Esperando ansiosamente pelo momento em que a Adriane Galisteu vai deixar a casa um caos #AFazenda #AFazenda #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/pJzUkOHSPb — Sophi (@TuittaSophi) October 6, 2023





