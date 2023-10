Reprodução/PlayPlus A Fazenda 15: Laranjinha é o segundo eliminado do reality

A segunda roça de A Fazenda 15 eliminou Laranjinha. O peão enfrentou a roça com Tonzão e Sander e deixou o reality rural com 4,43% dos votos do público.

O primeiro a ser salvo, sem relação com a quantidade de votos, foi Tonzão. Diferente do que os confinados imaginavam, o cantor retornou a casa e foi recebido com comemoração do Grupo dos Cria.

Sander foi salvo logo na sequência, anunciando a eliminação do ator. De volta na sede, o peão foi muito bem recepcionado pelos colegas de confinamento.

Formação da roça

Vetado por Rachel Sheherazade, dona do poder laranja, Tonzão foi direto para a roça. Jaquelline, Laranjinha e Sander disputaram a prova do fazendeiro, que coroou a peoa.

O fazendeiro da semana, André Gonçalves, indicou Tonzão Chagas para a roça. A punição causada por Jaquelline, onde a casa ficou 24 horas sem água, foi uma justificativa unânime nos votos do grupão e, por isso, a peoa ocupou o segundo banco com 12 votos. Para ocupar o terceiro banco, a roceira puxou Laranjinha da baia.

No resta um, Kally Fonseca foi salva por Nadja. Então, a cantora salvou Rachel, que fez o mesmo com Lucas Souza, deixando Sander na roça. O cantor foi esquecido pelo grupão.

