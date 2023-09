Reprodução Redes Sociais Gustavo Mioto e Ana Castela

Convidado do “Venus Podcast” da última terça-feira (26), Gustavo Mioto detalha o término do namoro dele e da cantora Ana Castela . O ex-casal anunciou o fim da relação nesta semana e o envolvimento durou três meses.



Ao decorrer da participação no videocast, o cantor pontua que é reservado em assuntos relacionados à vida pessoal e que não costuma fazer pronunciamentos nas redes sociais .



“Eu não sou muito de falar em rede social”, diz, “não sou muito de expor a vida pessoal. Nunca gostei”.



Segundo o cantor, a demora para comunicar os fãs foi por conta do tempo que o ex-casal precisava para conversar e definir qual caminho o namoro tomaria. “Demorou uns dias para chegarmos em um acordo”, revela.



“Relações, galera, a gente tem que sentar e conversar. Infelizmente, a gente [Gustavo e Ana] têm duas agendas difíceis, não adianta ficar no WhatsApp conversando sobre coisas sérias”, destaca.



Além disso, Gustavo nega os rumores de que o fim da relação teria sido motivado por “ciúmes” exagerados vindos dele.



De acordo com ele, o término foi respeitoso e amigável para ambas as partes. “Não teve briga, não teve discussões, não teve nada disso”, assegura.



Quando fala do ‘espanto’ dos fãs , Mioto declara que ele e Ana também foram surpreendidos. “Assim como para vocês é um baque, para nós também”, admite.

