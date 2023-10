Reprodução / Instagram Tamara Dalcanale comemora o reencontro com os filhos em Curitiba

Na noite de domingo (1), a companheira de Kayky Brito, Tamara Dalcanale, postou uma série de fotos com os filhos no Instagram para comemorar o retorno para Curitiba. A jornalista passou quase um mês no Rio de Janeiro, onde acompanhou a internação do ator que sofreu um grave atropelamento.

"Com meu mundo quase completo!", ela legendou a postagem. Kayky segue no Rio, na casa da família, onde prossegue fazendo o processo de recuperação.

Nos comentários do post, os seguidores lamentaram a distância da mãe de Kayky e da irmã, Sthefany Brito, da mulher. "Fico muito triste de ver a falta de acolhimento da família do Kayky com você. Que coisa trevosa fez a irmã dele, publicou foto onde estavam todos os familiares e não fez sequer uma menção a você", criticou uma internauta. "Indignada em ver uma mãe de família, bonita, independente, ser tratada como um lixo", desabafou outra.

Além de Kael, fruto do relacionamento com Kayky Brito, Tamara também é mãe de Felipe e Carolina, de uma relação passada.