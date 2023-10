reprodução / Twitter Emily Garcia e Jon Vlogs lavam roupa suja em festa de Carlinhos Maia

Emily Garcia e Jon Vlogs viralizaram nas redes sociais ao participarem da festa promovida por Carlinhos Maia, a Casa da Barra, neste domingo (1). O ex-casal já tinha um passado juntos e depois de ficarem cinco anos separados, reataram por um mês, até anunciarem o término em abril deste ano.

Já no evento, Jon não se preocupou ao ficar com Ayarla Souza, apontada como ex-amiga de Emily. A situação fez com que o influenciador recebesse ataques nas redes sociais e reclamações durante uma live.

"A tal pessoa pega Deus e o mundo, e eu não posso pegar ninguém agora? Eu não posso curtir minha vida. O ruim é que não é nem eu que sou massacrado, é sempre a menina, mulher brigando com mulher, sem motivo", disse Jon enquanto defendia Ayarla e aproveitava para alfinetar a ex.

Quando a notícia chegou a influenciadora, ela invadiu a live do rapaz e mandou um recado: "Aí Jon Vlogs, realmente, eu pego Deus e o mundo, menos você, porque eu não quero", gritou.

"Chapou, está bêbada. Não vem chapar na minha live não, imatura. Vai crescer. Bateu no coração", respondeu Jon.

Essa treta toda na casa da Barra começou porque o Jon Vlogs ficou com a Ayarla e um tempo depois ela foi dizer pra ele que tava sofrendo hate dos fãs da Emily Garcia pic.twitter.com/JK0KKfQQQI — Matt 🇫🇷⛈️ (@picxnpa) October 2, 2023

Depois, Emily procurou Carlinhos Maia e pediu para lavar a roupa suja no meio da festa, com direito até a microfones. "Doida não! Eu falei a verdade, porque você disse que 'a Emily pega todo mundo'. Pego mesmo, porque eu sou solteira e só não pego você porque eu não quero", disse a influenciadora. "A última mensagem no WhatsApp é 'vamos conversar na Casa da Barra e ligou ainda", revelou Jon, que ainda afirmou ter ignorado a ex. "E quem foi que estava pedindo para me ver anteontem e eu falei que não?"

Na sequência, ela disse que já estava no quarto e tinha decidido não participar da festa. "Eu estava quase dormindo até que um monte de gente começou a falar que o Jon falou na live dele que eu pego Deus e o mundo."

"Desculpa última cereja do bolo", falou Jon Vlogs, em tom cínico. "Mas você sabe que pra você, é realmente", encerrou Emily dando as costas para o ex-namorado. Depois do ocorrido, os dois influenciadores deixaram de se seguir nas redes sociais.

Na madrugada desta segunda-feira (2), a ex-assessora de imprensa de Emily, Briza Zimmermann, apareceu no X (antigo Twitter) para expor detalhes do relacionamento entre os influenciadores.

"No começo as coisas eram boas sim, mas a gente sempre sabe né, que não dura pra sempre, quando começa a jogar na cara das pessoas que você já ficou, lá em 1900, e ao mesmo tempo mostrando na internet que está ao lado da mulher da sua vida", iniciou.

"Quando você encontra a pessoa em um momento extremamente frágil e duvida se ela realmente foi agredida (spoiler: ele disse mais pra frente que "ela merecia o ex que batia nela"), trata a pessoa com uma bomba de amor e logo depois frieza e indiferença, pra deixar a pessoa mais confusa e ainda ser taxada de louca, quando do mesmo tempo ele faz 'loucuras de amor'", escreveu.

"Xinga, acusa, faz textão no Twitter 3h da manhã e apaga logo em seguida, porque? É uma boa pergunta, vocês já estavam separados, só que a internet ainda não sabia. (Oportunidade perfeita para sair como certo)", relembrou. Durante o término de Emily e Jon, o influenciador afirmou para seus seguidores do Twitter que a ela traiu a confiança ao realizar um jantar em que um ex-affair estava presente, algo que ela não teria contado.

"Tudo podia sim ter sido conversado, lembro perfeitamente das palavras 'amanhã a gente conversa' e logo veio a surpresa quando acordamos, um mês inteiro de hate, um mês seguido, todos os dias, ameaças de morte, e todos os piores xingamentos que alguém pode escrever foram enviados. Muitas acusações, noites sem dormir e muitos choros", desabafou.

"Era muito fácil ver ela com bebida na mão, mas na sua hora de beber e mandar ela 'se fuder' você desligava a câmera. Sempre foi a bêbada, mesmo estando sóbria. Muito fácil dizer que você não quer quando mandava mensagem de madrugada até ontem né? Muito fácil dizer que perdeu a admiração como se você fosse o mais admirável do mundo. Você nunca se desculpou, você sempre se isentou da situação, você que sempre teve o posto de príncipe não podia sair por baixo, foi muito fácil seguir sendo o bom moço, logo brigando com a rainha louca", concluiu Briza.