Reprodução Vídeo: Maíra Cardi e Tiago Nigro gravam pegação indiscreta e web reage

A influenciadora Maíra Cardi revelou que só teve relações sexuais com Thiago Nigro após o casamento. Em entrevista recente ao Programa da Eliana, a ex-BBB explicou que a decisão foi baseada nas questões religiosas.

"Quando eu comecei a me relacionar com o Thiago, a gente decidiu se casar antes de se tocar, foi uma decisão, a gente perguntou para Deus se era isso mesmo, o que Ele queria. Eu vivi a experiência no hotel antes de conhecer o Thiago, mas ele começou a acreditar em Deus na mesma época que eu", apontou Maíra.

A dupla se casou em agosto, em uma cerimônia luxuosa para poucos convidados. A celebração aconteceu após 1 mês de namoro e 4 meses de noivado. Anteriormente, Maíra Cardi foi casada com o cantor e ator Arthur Aguiar.

No antigo relacionamento, ela vivenciou crises e polêmicas de infidelidade do ex-BBB. Foi após analisar a trajetória que ela decidiu voltar a acreditar em Deus.

"Não acreditava nem em Deus. Há dois anos, o meu encontro com Deus me mudou completamente. Entrar no rio onde acontecem muitos batizados e ser batizada pelo meu marido, então, foi uma chuva de emoção", relembrou Maíra, apontando que foi pedida em casamento por Thiago no dia do batismo.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.