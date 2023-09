Reprodução/Instagram Apresentadora da Record News pede demissão: 'Vivi momentos bizarros'

Após cinco meses trabalhando como apresentadora da Record News, Nyvienn Reis anunciou nesta sexta-feira (29) que deixou o cargo. A atitude da âncora do telejornal News das 10 foi motivada para o cuidado da saúde mental.



Através das redes sociais, Nyvienn Reis publicou uma carta de despedida da emissora e ao público que a acompanhava.

“Depois de pensar muito mesmo no tema, eu tomei uma decisão, que não foi fácil, de deixar a Record News. No período em que fiquei lá, eu me desenvolvi demais, foi realmente uma lapidação profissional. Conheci pessoas incríveis, trabalhei com pessoas muito talentosas, me alegrei demais por terem gostado muito do meu trabalho, de tudo o que executei. Eu vi a minha evolução, realmente me sinto vitoriosa por mais um desafio que topei e abracei”.

A ida de Nyvienn para a Record aconteceu após 7 anos trabalhando como locutora da rádio Alpha FM. No texto, a jornalista compara a rotina de trabalho da rádio e da televisão.

"Ao mesmo tempo, também vivi alguns momentos digamos que bizarros. Qualquer dia eu compartilho com vocês. Além do mais, a rotina estava atrapalhando os meus relacionamentos e me desgastando emocionalmente. Nesses últimos tempos, estava conversando com uma colega do trabalho e falávamos sobre o rádio. Eu compartilhava com ela intensamente e com muito entusiasmo o que vivi. Depois que terminamos a conversa, eu levantei e, andando pelos corredores, pensei comigo mesma: ‘Nossa, eu estou muito infeliz, muito mesmo’. Aí que o alerta acendeu", relembrou.

Nyvienn Reis assumiu o jornal das 10 em abril, após ter deixado a rádio em março. Ela também apontou que não sabe se voltará a trabalhar com a área televisiva.

"Não digo que não mais farei televisão, de forma alguma eu falo isso, mas, por ora, busco uma rotina que seja saudável. E, de verdade, eu amo o rádio. Nunca deixei de ser apaixonada por esse veículo, que floresceu lá em 2011, no comecinho da faculdade. Busco novos desafios nesse meio de comunicação dentro de uma rotina que eu julgo saudável. E, de verdade, colocar a minha família antes da carreira com certeza aliviou o peso dessa decisão, que não foi fácil, porque família e Deus vêm antes de uma profissão, de sucesso, status, carreira, seja lá o que for", destacou.