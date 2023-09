Reprodução Instagram - 29.09.2023 Maria Joana conta que fez cirurgia no seio após dores

Na última quinta-feira (28), Maria Joana , atriz, usou as redes sociais para fazer um relato sobre a cirurgia que fez ao sentir dores no seio por um “abaulamento do sulco mamário e uma pequena movimentação da prótese para baixo”.



A atriz relembra que, antes dessa recente cirurgia, ela fez outro procedimento cirúrgico, em 2019, quando teve um Neuroma Intercostal no seio esquerdo.



“O Neuroma é uma cicatriz dolorosa de um nervo, que pode ser causado por um trauma, como uma pancada ou por uma atividade física mais intensa”, explica ela.



De acordo com Maria Joana , o primeiro procedimento cirúrgico ao qual foi submetida só aconteceu após “vários tratamentos conservadores”. A atriz pontua também que voltou a sentir dores depois da primeira cirurgia e por isso passou por uma nova.



“Segui minha vida normal depois da cirurgia de 2019, mas, este ano, comecei a sentir dor no mesmo seio. Voltei ao médico, fiz vários exames de novo, comecei uma nova investigação e descobrimos um ‘abaulamento do sulco mamário e uma pequena movimentação da prótese para baixo’”, acrescentou.

Confira o pronunciamento de Maria Joana na íntegra:





Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, apresentado por Kadu Brandão: