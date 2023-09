Reprodução/Instagram Esposa de Kayky Brito comemora alta hospitalar do marido: 'Vitória'

Tamara Delcanale usou as redes sociais para celebrar a alta hospitalar do marido, Kayky Brito , nesta sexta-feira (29), após 27 dias internado.

Ela relembrou fotos ao lado do ator e do filho e celebrou a nova fase da recuperação, além de agradecer.





"Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia e, o mais impressionante, a sua força!", começou.

E seguiu: "Desde você abrir os olhos, ao finalmente te ver indo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso… felicidade que não cabe dentro de mim! Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário".

"Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar. E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto. A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes! EU TE AMO", completou.

Na sequência, Tamara fez questão de agradecer aos médicos, enfermeiros e todos da equipe médica que estiveram ao lado de Kayky no hospital.

Por fim, a esposa do ator contou que ele seguirá o tratamento no Rio de Janeiro, sob os cuidados da família, enquanto ela voltará para Curitiba. "Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar. Sigo na fé e em paz, transmitindo amor e só boas energias", concluiu.

