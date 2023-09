Reprodução/YouTube - 22.09.2023 Shakira afirmou que fará shows no Brasil em 2024

Shakira pretende fazer shows pelo Brasil ano que vem. A informação foi dada pela própria cantora para a revista Vogue, em entrevista publicada nesta quarta-feira (27). Os projetos dos shows, que devem passar por vários países, e a setlist, ainda estão sendo planejados.

“Tenho uma relação muito especial com o País e com meus fãs brasileiros desde muito jovem. Em uma de minhas primeiras turnês passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que é uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo”, afirmou.

A cantora já tinha falado em uma entrevista para a Billboard que estava planejando uma turnê. “Quero que os ingressos sejam acessíveis. Mas, para mim, o mais importante é o repertório. É por isso que acho que será a turnê da minha vida”, disse ela sobre os preços dos ingressos.

Os planos são de que os shows aconteçam em arenas e estádios, e passem pela a América Latina, América do Norte, Reino Unido, Europa e Oriente Médio.

A última turnê de Shakira,a “Eldorado Tour”, aconteceu em 2018, e teve apresentações em São Paulo e Porto Alegre.