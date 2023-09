Reprodução / Instagram Mãe de Ludmilla defende a cantora de ataques

Na tarde de ontem (27), Ludmilla virou assunto nas redes sociais após de posicionar contra um projeto de lei que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela foi alfinetada pela blogueira Rainha Matos após a publicação e foi defendida pela mãe, Silvia Moreira.

No mesmo post onde criticou os políticos que estão a favor do projeto, a cantora relembrou da discussão que teve com a influenciadora, onde Rainha Matos foi acusada de tentar tirar o casal do armário.

"Engraçado ela se posicionar sobre isso, mas quando ela e a querida esposa dela quiseram me prejudicar, inventaram que eu queria tirar as duas do armário. Algo que nunca foi verdade. Queria que ela praticasse o que ela escreve. Pena que é só da boca pra fora", escreveu a blogueira.

Após ver o ataque, a mãe da Ludmilla foi aos Stories para defender a filha. "Tô aqui mexendo aqui na internet e vejo o comentário de uma defunta... que de rainha não tem nada, a única rainha que eu conheço é a rainha Xuxa, o restante é balela, lenda", iniciou.

Ela então disse que a influenciadora estaria usando o nome de Ludmilla e de Bruna para ter atenção. "Tá com graça de novo com Ludmilla e Bruna. Mulher, se atenta, toma vergonha na tua cara. Tá defunta aí, falecida, ninguém tá lembrando mais e aí tá falando no nome das meninas, deixa as meninas em paz, viver a vida delas. Tu é fofoqueira, sim, queria, sim, falar da vida delas sem a permissão delas. Não interessa quando a pessoa quer sair do armário, ela tem que falar quando ela quiser, não é você querer expor não. Agora vem com conversa fiada, uma hora dessas, te manque", criticou.

"E outra coisa, um momento tão sério desses que a Ludmilla vai se posicionar por um assunto sério, me vem essa azinha aí querer pegar carona de uma forma totalmente errada. Mulher, se atenta mulher, toma juízo, toma jeito, vergonha na tua cara, esquece das meninas, vai viver tua vida. Tá sumida né? Falar de Ludmilla da mídia né, é, eu sei como é que é", comentou.

Finalizando, Silvia disse que gostaria de resolver a discussão pessoalmente, mas que Rainha Matos sempre foge da briga. "E eu fico mais bolada, mais tensa, que a rainha ainda é frouxa. Bater de frente, filha, corre, chama segurança. Tá geral já ligada em você Rainha, que você é frouxa, cuzuda. Acho bom você deixar minha filha em paz, cão, tu deixa.”

a tia Sil macetando a lix0sa da Rm kkkkkk. amo muito o fato dela não ter rabo preso com ninguém, mexeu com a Ludmilla? Vai ouvir igual pic.twitter.com/CmrlcQgm83 — Brunna (@Brunna2luiza) September 27, 2023





"inventaram que eu queria tirar as duas do armário". Essa daqui se faz muito. Mandou áudio pra Brunna ameaçando expor o relacionamento das duas e vem se fazer de sonsa agora pic.twitter.com/PGeX5HMLFK — 𝖏𝖆𝖓𝖆 (@piscianice) September 27, 2023