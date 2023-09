Reprodução / Instagram Maraísa recebeu alianças do parceiro

Na última quarta-feira (27), Maraisa compartilhou com os fãs que ela e o parceiro, Fernando Mocó, deram mais um passo no relacionamento: trocaram alianças. A cantora se mostrou emocionada com a surpresa.

Fernando a surpreendeu com as alianças durante um jantar à luz de velas no Hotel Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo, com diárias que custam em média de R$3 mil.

"Chuva de benção para nossa união. Te amo", disse Maraisa. "Um dia essa hora chega pra todos, venci. Nós somos os campeões", declarou.

Reprodução/Instagram Maraisa recebe aliança de Fernando Mocó

O casal está junto oficialmente desde julho. Fernando Mocó é empresário e dono de uma famosa loja de shows automotivos, apesar disso, acompanha com frequência a sertaneja em shows.