Reprodução 'A Fazenda 15': quem fica? Vote Rachel Sheherazade, Lucas ou Nathalia

A primeira roça de “A Fazenda 15” foi definida na noite de quarta-feira (27), após a prova do fazendeiro. Enfrentam a disputa os peões Lucas Souza, Rachel Sheherazade e Nathalia Valente. O resultado será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (28).



Lucas foi o mais votado pela casa e ganhou o poder de puxar um participante que estava na baia para a berlinda, escolhendo Nathalia. Rachel caiu na roça pela indicação do então fazendeiro Yuri Meirelles e, ao lado do ex-militar e da influenciadora, não conseguiu escapar da disputa pela prova do fazendeiro.

André Gonçalves também integrava a berlinda, mas se salvou de uma possível eliminação ao vencer a prova entre os colegas. Segundo parcial da enquete do iG Gente, Sheherazade aparece como a favorita para ficar no jogo, com 66,7% dos votos de internautas.



O ex-marido de Jojo Todynho fica com o segundo lugar nas intenções do público em deixá-lo no confinamento, com 27% dos votos. Já a influenciadora do grupo dos “crias” aparece apenas com 6,3% dos votos e deve deixar o reality show na primeira semana.



Quem deve ficar em “A Fazenda 15”? Vote abaixo:

🚨Votação da Roça!



Quem você quer que fique em 'A Fazenda 15'? #AFazenda #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 28, 2023